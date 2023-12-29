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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер рассказал, когда завершит карьеру

29 Декабря 2023 • 17:30 Комментировать

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос, сможет ли он играть до 40 лет.

— У меня все еще есть спортивные цели, для достижения которых нужно еще немного времени. Я никогда не говорил, что буду играть именно до 40 лет. Скорее, до тех пор, пока мне это будет нравиться, — цитирует Нойера TZ.

В нынешнем сезоне 37-летний голкипер провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Трудовой договор Нойера с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

На данный момент подопечные Томаса Тухеля занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков в 15 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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