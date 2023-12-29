Пресс-служба «Боруссии» Дортмунд опубликовала информацию о произошедших изменениях в тренерском штабе команды.

В штаб главного тренера «шмелей» Эдина Терзича вошли два новых специалиста — Нури Шахин и Свет Бендер. Оба будут исполнять обязанности помощников наставника. Помимо этого, расположение «Боруссии» покинул тренер Армин Ройтершан. Сообщается, что он решил уйти по собственному желанию.

Ранее появилась информация, что Шахин может сменить Терзича на посту главного тренера «Боруссии» по окончании текущего сезона.

После 16 туров клуб из Дортмунда занимает пятое место в Бундеслиге, набрав 27 очков.