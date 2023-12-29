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Чемпионат Германии. Бундеслига

Моуринью высказался о возможном переходе Бонуччи в «Рому»

29 Декабря 2023 • 14:05 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не стал говорит о возможном трансфере защитника «Унион Берлин» Леонадро Бонуччи.

«Я не собираюсь говорить об этом. Он не наш игрок, и мы должны уважать его», - приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Контракт 36-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год. 

В текущем сезоне Бонуччи принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. 

Ранее он выступал за «Милан», «Интер» и туринский «Ювентус». 

В составе сборной Италии он стал победителем чемпионата Европы 2020 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Леонардо Бонуччи Унион Берлин ещё теги
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