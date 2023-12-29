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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Рома» приняла решение по Бонуччи

29 Декабря 2023 • 12:44 Комментировать

Известный итальянский защитник Леонардо Бонуччи, правами на которого владеет берлинский «Унион», не перейдет в «Рому». Об этом сообщают журналисты Corriere dello Sport.

Источник утверждает, что римский клуб не смог договориться о трансфере с агентом 36-летнего футболиста. Боссы «волков» отказались платить за переход опытного игрока два миллиона евро. «Рома» вычеркнула кандидатуру Бонуччи из своего шорт-листа и подыскивает других претендентов.

Леонардо перешел в «Унион» из туринского «Ювентуса» летом 2023 года на правах свободного агента. Защитник подписал с немецким клубом однолетний трудовой договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Бонуччи Унион Берлин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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