Адейеми признался, что хотел бы играть в сборной Нигерии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми заявил о том, что хотел бы выступать за сборную Нигерии.

«Если бы была такая возможность, то я сыграл бы за Нигерию. Это хорошая команда, у которой большие перспективы. За нее играют отличные футболисты. У меня есть нигерийские корни, мой отец из Нигерии. Мое сердце с этой страной», - передает слова форварда soccernet.ng.

Напомним, что Адейеми является игроком молодежной сборной Германии. В нынешнем сезоне Карим провел за свой клуб 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.