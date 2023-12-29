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Чемпионат Германии. Бундеслига

Адейеми признался, что хотел бы играть в сборной Нигерии

29 Декабря 2023 • 09:44 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми заявил о том, что хотел бы выступать за сборную Нигерии.

«Если бы была такая возможность, то я сыграл бы за Нигерию. Это хорошая команда, у которой большие перспективы. За нее играют отличные футболисты. У меня есть нигерийские корни, мой отец из Нигерии. Мое сердце с этой страной», - передает слова форварда soccernet.ng.

Напомним, что Адейеми является игроком молодежной сборной Германии. В нынешнем сезоне Карим провел за свой клуб 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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