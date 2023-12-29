Экс-игрок «Реала» сменит Терзича в «Боруссии»

Наставник «Антальяспора» Нури Шахин может получить работу в топ-клубе немецкого чемпионата, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Эртан Сузгун.

По сведениям источника, турецкий специалист пополнит тренерский штаб Эдина Терзича в дортмундской «Боруссии», а уже со следующего сезона возглавит команду. Терзич перейдет на работу спортивным директором «шмелей».

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. После 16 туров дортмундский клуб набрал 27 баллов. В следующем туре Бундеслиги «шмели» на выезде сыграют против «Дармштадта».