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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-игрок «Реала» сменит Терзича в «Боруссии»

29 Декабря 2023 • 09:31 Комментировать

Наставник «Антальяспора» Нури Шахин может получить работу в топ-клубе немецкого чемпионата, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Эртан Сузгун.

По сведениям источника, турецкий специалист пополнит тренерский штаб Эдина Терзича в дортмундской «Боруссии», а уже со следующего сезона возглавит команду. Терзич перейдет на работу спортивным директором «шмелей».

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. После 16 туров дортмундский клуб набрал 27 баллов. В следующем туре Бундеслиги «шмели» на выезде сыграют против «Дармштадта».

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Боруссия Дортмунд Нури Шахин Эдин Терзич ещё теги
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