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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Эффенберг высказался против возможного возвращения Крооса в сборную

29 Декабря 2023 • 02:00 Комментировать

Бывшая звезда немецкой сборной, Штефан Эффенберг, прокомментировал слухи о том, что Тони Кроос, завершивший было карьеру в национальной команде, может вернуться в нее.

По мнению Эффенберга, это - неудачная затея, которая может испортить впечатление от всех его заслуг перед немецким футболом. Точно так же, как неудачное возвращение после трехлетней паузы испортило впечатление от карьеры другого немца, сделавшего не меньше для спорта в своей стране - Михаэля Шумахера, аса Формулы-1.

- Я боюсь, что его возвращение может чуть испортить впечатление о всей его карьере и о том, что он сделал для немецкого футбола, - цитирует слова Эффенберга итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Сборная Германии Штефан Эффенберг Тони Кроос ещё теги
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