Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Главный тренер сборной Камеруна объяснил отсутствие Чупо-Мотинга в заявке

28 Декабря 2023 • 17:51 Комментировать

Накануне национальная сборная Камеруна объявила список из 27 футболистов, что попали в заявку на грядущий Кубок африканских наций. Среди них отсутствует 34-летний форвард мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг.

Главный тренер «неукротимых львов» Ригобер Сонг объяснил решение не вызывать опытного игрока на первенство континента.

«Чупо-Мотинг является очень хорошим, важным игроком, но мы идём по последовательности недавних игр. Нам надо было его сделать, мы его сделали», - цитирует Сонга Bayern&Germany.

В последний раз Чупо-Мотинг забивал в ворота соперника 11 ноября – в матче «Баварии» против «Хайденхайма» в Бундеслиге (4:2). Тогда камерунец отличился одним голом. Это его единственный гол во всех матчах с 26 сентября.

Сборная Камеруна представила заявку на КАН

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Камеруна Ригобер Сонг Эрик Чупо-Мотинг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
17:51 · Германия. Бундеслига
Главный тренер сборной Камеруна объяснил отсутствие Чупо-Мотинга в заявке
17:45 · Германия. Бундеслига
Без Чупо-Мотинга: Сборная Камеруна представила заявку на Кубок Африки официально
17:11 · Германия. Бундеслига
Шафферт: «Гюндоган в сборной? Складывается впечатление, что приезжает его менее талантливый брат-близнец»
17:03 · Германия. Бундеслига
Шафферт: «Киммих не смог доказать, что является лидером «Баварии»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Сане сравнил Тухеля с Гвардиолой
14:14 · Германия. Бундеслига
Сане: «Я быстро понял, что между нами с Кейном может образоваться хорошая связка»
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Байер» будет блокировать любые попытки топ-клуба АПЛ приобрести Инкапье
13:31 · Германия. Бундеслига
В IFFHS назвали лучшего молодого футболиста мира
13:09 · Германия. Бундеслига
«Лион» и «Марсель» интересуются полузащитником «Байера»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой вратарь мира - Онана и Куртуа в топ-10
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может усилить интерес к Киммиху
12:17 · Германия. Бундеслига
Сане рассказал, как справляется с критикой
12:02 · Германия. Бундеслига
Сане: «Надеюсь, смогу сохранить нынешнюю форму до конца сезона»
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова предложить за Варана 20 миллионов евро
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит предложение на игроку «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем