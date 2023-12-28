Главный тренер сборной Камеруна объяснил отсутствие Чупо-Мотинга в заявке

Накануне национальная сборная Камеруна объявила список из 27 футболистов, что попали в заявку на грядущий Кубок африканских наций. Среди них отсутствует 34-летний форвард мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг.

Главный тренер «неукротимых львов» Ригобер Сонг объяснил решение не вызывать опытного игрока на первенство континента.

«Чупо-Мотинг является очень хорошим, важным игроком, но мы идём по последовательности недавних игр. Нам надо было его сделать, мы его сделали», - цитирует Сонга Bayern&Germany.

В последний раз Чупо-Мотинг забивал в ворота соперника 11 ноября – в матче «Баварии» против «Хайденхайма» в Бундеслиге (4:2). Тогда камерунец отличился одним голом. Это его единственный гол во всех матчах с 26 сентября.

Сборная Камеруна представила заявку на КАН