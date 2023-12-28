Одна из сильнейших сборных Африки, национальная сборная Камеруна представила заявку на грядущий Кубок африканских наций, который пройдёт этой зимой.

В списке из 27 футболистов не оказалось одного из самых знаменитых камерунских игроков – Эрика Чупо-Мотинга, ныне защищающего цвета мюнхенской «Баварии».

Отметим, что в 2023 календарном году Чупо-Мотинг не играл в составе камерунской сборной. В 2022 году он сыграл за «неукротимых львов» девять встреч, в которых забил два гола, один из них – на чемпионате мира в Катаре.

Очередной розыгрыш Кубка Африки стартует 13 января 2024 года и продлится до 11 февраля.