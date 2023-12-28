Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Без Чупо-Мотинга: Сборная Камеруна представила заявку на Кубок Африки официально

28 Декабря 2023 • 17:45 Комментировать

Одна из сильнейших сборных Африки, национальная сборная Камеруна представила заявку на грядущий Кубок африканских наций, который пройдёт этой зимой.

В списке из 27 футболистов не оказалось одного из самых знаменитых камерунских игроков – Эрика Чупо-Мотинга, ныне защищающего цвета мюнхенской «Баварии».

Отметим, что в 2023 календарном году Чупо-Мотинг не играл в составе камерунской сборной. В 2022 году он сыграл за «неукротимых львов» девять встреч, в которых забил два гола, один из них – на чемпионате мира в Катаре.

Очередной розыгрыш Кубка Африки стартует 13 января 2024 года и продлится до 11 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Эрик Чупо-Мотинг
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
​Салаху не до Рождества - его мысли заняты страдальцами из Газы 17
​«Реал» запрещает фанатам печатать фамилии Мбаппе и Холанна на футболках 10
Клопп установил рекорд АПЛ 9
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
17:51 · Германия. Бундеслига
Главный тренер сборной Камеруна объяснил отсутствие Чупо-Мотинга в заявке
17:45 · Германия. Бундеслига
Без Чупо-Мотинга: Сборная Камеруна представила заявку на Кубок Африки официально
17:11 · Германия. Бундеслига
Шафферт: «Гюндоган в сборной? Складывается впечатление, что приезжает его менее талантливый брат-близнец»
17:03 · Германия. Бундеслига
Шафферт: «Киммих не смог доказать, что является лидером «Баварии»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Сане сравнил Тухеля с Гвардиолой
14:14 · Германия. Бундеслига
Сане: «Я быстро понял, что между нами с Кейном может образоваться хорошая связка»
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Байер» будет блокировать любые попытки топ-клуба АПЛ приобрести Инкапье
13:31 · Германия. Бундеслига
В IFFHS назвали лучшего молодого футболиста мира
13:09 · Германия. Бундеслига
«Лион» и «Марсель» интересуются полузащитником «Байера»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой вратарь мира - Онана и Куртуа в топ-10
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может усилить интерес к Киммиху
12:17 · Германия. Бундеслига
Сане рассказал, как справляется с критикой
12:02 · Германия. Бундеслига
Сане: «Надеюсь, смогу сохранить нынешнюю форму до конца сезона»
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова предложить за Варана 20 миллионов евро
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит предложение на игроку «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем