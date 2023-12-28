Шафферт: «Гюндоган в сборной? Складывается впечатление, что приезжает его менее талантливый брат-близнец»

Вице-президент Немецкого футбольного союза Ральф-Уве Шафферт раскритиковал полузащитника Илкая Гюндогана за последние выступления в составе сборной Германии.

«Гюндоган отлично выступает за свой клуб, но стоит ему приехать в сборную, я сразу же удивляюсь. У меня назревает вопрос: неужели он послал своего менее талантливого брата-близнеца? Я просто не понимаю этого. С точки зрения потенциала мы можем далеко пройти на Евро-2024. Тем не менее, ожидания и реальность далеки друг от друга. Не думаю, что это вина тренера», – цитирует Шафферта HAZ.

Напомним, минувшим летом Гюндоган покинул «Манчестер Сити» и свободным агентом перебрался в каталонскую «Барселону».