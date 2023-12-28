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Чемпионат Германии. Бундеслига

В IFFHS назвали лучшего молодого футболиста мира

28 Декабря 2023 • 13:31 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком мира по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Второе место в рейтинге занял нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала. Топ-3 замкнул испанский полузащитник Гави, который выступает на клубном уровне за каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Ла Лиги 20-летний Беллингем провел 16 поединков, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и две результативные передачи.

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Реал Мадрид Джамал Мусиала Гави Джуд Беллингем ещё теги
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