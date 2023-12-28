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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Лион» и «Марсель» интересуются полузащитником «Байера»

28 Декабря 2023 • 13:09 Комментировать
Марсель
...
Страсбург
12.01 23:00

«Лион» и «Марсель» проявляют интерес к полузащитнику «Байера» Надиму Амири, сообщает Get German Football News. 

По сведениям источника, уже в январе французские клубы могут попытаться подписать 27-летнего немца, однако не исключено, что «Байер» не захочет отпускать своего футболиста.

В текущем сезоне Амири провёл за «Байер» восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.   

Напомним, что после 16 туров Бундеслиги «Байер» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Баварию» на четыре очка. При этом мюнхенцы имеют одну игру в запасе.  

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