Английский нападающий Гарри Кейн наконец-то переехал, он долго искал приличествующий дом в Мюнхене, и сейчас смог заехать в него, огорчив персонал люксовой гостиницы, в которой прожил четыре месяца. Впечатляет выставленный счет - 1 миллион 200 тысяч евро, по 11,5 тысяч за каждый день проживания в гостинице, сообщает таблоид Bild.

Но еще больше впечатляет, конечно же, статистика Кейна в составе своего нового клуба, мюнхенской «Баварии» - 22 игры, 25 голов и восемь результативных передач.

Напомним, что доселе Гарри Кейн выступал в «Тоттенхэме», он провел в этом клубе целых двенадцать лет.