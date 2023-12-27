«Бавария» и «Ювентус» поборются за хавбека гладбахской «Боруссии»

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Куадио Коне готов сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает SportsZone, за 22-летнего футболиста поборются мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус».

Отмечается, что интерес к Коне проявляет и «Наполи», но действующим чемпионам Италии будет трудно заполучить этого футболиста.

Куадио Коне в нынешнем сезоне провёл за гладбахскую «Боруссию» десять матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 35 миллионов евро.