Элмас — о переходе в «РБ Лейпциг»: «Это моя мечта»

Новичок «РБ Лейпцига» Эльиф Элмас поделился эмоциями после своего перехода в немецкий клуб из «Наполи».

Ранее стало известно, что северомакедонский футболист подписал трудовой договор до 2028 года.

«Переход в Бундеслигу и переход в «РБ Лейпциг» — это моя мечта. Клуб известен особенным футболом, в который они играют. Команда представляет собой классную смесь молодых талантов и опытных футболистов. Вот почему переезд в Лейпциг — правильный шаг для меня», — приводит слова Элмаса официальный сайт немецкого клуба.

Дебют игрока может состояться уже 13 января. В этот день «РБ Лейпциг» примет на своем поле «Айнтрахт» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Старт поединка запланирован на 17:30 по московскому времени.

«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Элмаса