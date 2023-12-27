Атакующий полузащитник Эльиф Элмас перешёл из «Наполи» в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Трудовой договор игрока рассчитан до 2028 года.

По сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 23 миллиона евро.

24-летний Элмас выступал за «Наполи» с 2019 года. За это время он провел 189 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

В настоящий момент «РБ Лейпциг» находится на четвертом месте в чемпионате Германии. Ближайший матч команды пройдет 13 января — соперником станет «Айнтрахт».