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Хаби Алонсо хочет видеть в «Байере» воспитанника «Реала»

27 Декабря 2023 • 04:27 Комментировать
Осасуна
...
Альмерия
04.01 19:00

Полузащитник «Альмерии» Серхио Аррибас может пополнить ряды «Байера».

Испанский футболист был куплен «Альмерией» в августе нынешнего года у мадридского «Реала» за 6 млн евро. 22-летний атакующий хавбек сумел зарекомендовать себя на новом месте – его игра уже привлекла внимание «Байера», сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, в приглашении Аррибаса заинтересован лично рулевой леверкузенцев Хаби Алонсо, работавший с игроком в молодёжной команде «Реала».

Серхио Аррибас стал автором пяти забитых мячей и одного ассиста в 18 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги за «Альмерию». Стоимость выпускника академии «сливочных» оценивается экспертами Transfermarkt в 8 млн евро.

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