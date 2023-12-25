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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» выбрал двух звёзд на усиление левого фланга обороны

25 Декабря 2023 • 21:26 Комментировать

«Реал» строит планы по усилению своего состава. Одна из задач клуба на 2024 год заключается в подписании левого защитника высокого уровня.

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, «Реал» рассчитывает подписать Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Если заполучить звёздного канадца мадридцам не удастся, они рассмотрят возможность приглашения другого топ-игрока – Тео Эрнандеса из «Милана».

23-летний Альфонсо Дэвис оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро, а 26-летний Тео Эрнандес – в 55 миллионов евро.

«Реал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Бавария Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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