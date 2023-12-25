​«Барселона» не продаст Араухо «Баварии» даже за огромные деньги

В рамках работы на трансферном рынке «Барселона» в 2024 году может расстаться с одним из центральных защитников. Об этом на своих страницах рассказывает издание Sport. При этом Рональда Араухо каталонцы считают неприкасаемым.

Отмечается, что «Бавария» была бы готова предложить за Араухо большие деньги – в районе 100 миллионов евро. Тем не менее, «Барселона» даже такое предложение отклонит.

Источник подчёркивает, что «сине-гранатовые» могут продать кого-то из пары Андреас Кристенсен – Жюль Кунде.

На текущий момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.