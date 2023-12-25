Бонуччи хочет вернуться в Италию ради Евро-2024

Защитник Леонардо Бонуччи продолжает переговоры с «Ромой». Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, 36-летний футболист хочет вернуться в Италию ради возможности поехать на чемпионат Европы следующим летом.

В настоящий момент Бонуччи выступает в Германии за берлинский «Унион». В 10 матчах нынешнего сезона опытный итальянец записал на свой счёт один гол. На текущий момент «Унион» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Леонардо Бонуччи в 1,5 миллиона евро.