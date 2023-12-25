Кейн: «Собираюсь выиграть Бундеслигу, Лигу чемпионов и Евро»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, какие цели перед собой ставит на 2024 год.

Форвард отметил, что он хочет выиграть с мюнхенской командой Бундеслигу и Лигу чемпионов, а со сборной - чемпионат Европы. По его мнению, у его команд есть хорошие шансы на титул.

«Цель сборной Англии — выиграть Евро, мы были очень близки к этому на прошлом турнире, и это усилило желание вернуться и выиграть трофей», - заявил Кейн в интервью Channel 4.

В текущем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.