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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» сделал важное заявление о трансферах

25 Декабря 2023 • 13:51 Комментировать

Леверкузенский «Байер» не собирается расставаться со своими игроками в период январского трансферного окна. Как информирует Kicker, «фармацевты» намерены сохранить состав и побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Все футболисты останутся в клубе. Мы никого не продадим зимой», - заявил спортивный директор команды Симон Рольфес.

После 16 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 42 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Леверкузенский коллектив опережает идущую второй «Баварию» на четыре очка. Следующий матч в Бундеслиге «Байер» сыграет против «Аугсбурга».

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