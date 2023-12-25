«Байер» сделал важное заявление о трансферах

Леверкузенский «Байер» не собирается расставаться со своими игроками в период январского трансферного окна. Как информирует Kicker, «фармацевты» намерены сохранить состав и побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Все футболисты останутся в клубе. Мы никого не продадим зимой», - заявил спортивный директор команды Симон Рольфес.

После 16 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 42 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Леверкузенский коллектив опережает идущую второй «Баварию» на четыре очка. Следующий матч в Бундеслиге «Байер» сыграет против «Аугсбурга».