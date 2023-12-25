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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вернер может остаться в «РБ Лейпциге»

25 Декабря 2023 • 12:59 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер, скорее всего, останется в нынешнем клубе до окончания нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Bild.

Ранее в прессе сообщалось, что немецкий клуб может расстаться с форвардом этой зимой, если получит по нему хорошее предложение. Среди претендентов на Вернера назывался «Манчестер Юнайтед».

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Вернер провел восемь поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча. Трансферная стоимость 27-летнего игрока оценивается в 17 миллионов евро, а его контракт с «быками» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тимо Вернер РБ Лейпциг
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