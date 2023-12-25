Форсберг: «В «РБ Лейпциге» я стал мужчиной»

Хавбек Эмиль Форсберг попрощался с «РБ Лейпцигом». Новым местом работы шведского футболиста стал американский «Нью-Йорк Ред Буллз».

«В «РБ Лейпциге» я стал мужчиной. Мы идеально подошли друг другу. Я прошел с командой через тяжелые моменты, было много хорошего. Вместе мы выигрывали трофеи. Рад, что провел здесь девять лет своей жизни. Лейпциг стал для меня вторым домом», - передает слова скандинавского футболиста пресс-служба «быков».

В нынешнем сезоне Форсберг принял участие в 22 поединках за немецкий коллектив. Полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.