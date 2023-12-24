​Раскрыта позиция Киммиха по будущему

В последнее время слухи активно связывали полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха со сменой клубной прописки. Впрочем, у 28-летнего футболиста нет планов по трансферу этой зимой или ближайшим летом. Об этом на своих страницах пишет Abendzeitung München.

По данным источника, информация о поиске агентом нового клуба для Киммиха не соответствует действительности. Йозуа видит своё будущее в «Баварии», в Мюнхене, где недавно он вместе с семьёй переехал в новый дом.

В феврале Йозуа Киммих отпразднует 29-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 75 миллионов евро.