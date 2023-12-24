Бонуччи начал переговоры с итальянским клубом

Известный итальянский защитник Леонардо Бонуччи близок к уходу из берлинского «Униона». Как стало известно Get Italian Football News, опытный игрок собирается вернуться на родину.

Бонуччи начал переговоры с «Ромой» о возможном сотрудничестве. Если диалог пройдет успешно, сделка будет оформлена в январское трансферное окно.

Леонардо перебрался в немецкий клуб из туринского «Ювентуса» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник сыграл девять матчей, отметившись одним забитым мячом.

Контракт Бонуччи с «Унионом» рассчитан до лета 2024 года. Трансферный ценник итальянца – 1,5 миллиона евро.