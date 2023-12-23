Итальянский журналист подтвердил интерес «Ромы» к Бонуччи

Ветерану итальянского футбола Леонардо Бонуччи очень быстро надоели выступления в немецком «Унионе» и он задумал вернуться на родину. Там интерес к нему проявляет «Рома», о чем мы уже сообщали несколько дней тому назад.

Сейчас информацию подтвердил авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио, который уточнил, что пока что речь не идет о конкретике - руководство «Ромы» рассматривает Бонуччи, но еще не инициировало переговоры. Любопытно, что в следующем туре итальянского чемпионата «Роме» предстоит сыграть с туринским «Ювентусом» - бывшим клубом Леонардо Бонуччи.