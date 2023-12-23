Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Итальянский журналист подтвердил интерес «Ромы» к Бонуччи

23 Декабря 2023 • 21:55 Комментировать

Ветерану итальянского футбола Леонардо Бонуччи очень быстро надоели выступления в немецком «Унионе» и он задумал вернуться на родину. Там интерес к нему проявляет «Рома», о чем мы уже сообщали несколько дней тому назад.

Сейчас информацию подтвердил авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио, который уточнил, что пока что речь не идет о конкретике - руководство «Ромы» рассматривает Бонуччи, но еще не инициировало переговоры. Любопытно, что в следующем туре итальянского чемпионата «Роме» предстоит сыграть с туринским «Ювентусом» - бывшим клубом Леонардо Бонуччи.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Бонуччи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
21:55 · Германия. Бундеслига
Итальянский журналист подтвердил интерес «Ромы» к Бонуччи
20:58 · Германия. Бундеслига
​Кейн поблагодарил персонал отеля перед переездом фото
20:09 · Германия. Бундеслига
Та может уйти из «Байера» летом
19:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с кандидатами на позицию центрального защитника слухи
17:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Реал» претендуют на Варана 1 слухи
17:25 · Германия. Бундеслига
В «Байере» заявили, что никого не отпустят в зимнее трансферное окно
16:35 · Германия. Бундеслига
Зоммер: «У меня были отличные отношения с Нойером»
16:22 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «С приходом Кейна у нас появился первоклассный бомбардир»
15:45 · Германия. Бундеслига
У «Баварии» есть минимальные шансы заполучить Араухо летом
15:09 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «Я расплакался, когда агент позвонил и сообщил мне об интересе «Манчестер Юнайтед»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «В «Манчестер Юнайтед» мне приходилось выступать в роли ассистента»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Бывший агент Пальиньи: «Очень жаль, что Жоау не смог перейти в «Баварию» летом»
13:02 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»
12:51 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Меня считают главной надеждой сборной Германии на Евро-2024? Это меня очень мотивирует»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Арсенала» Леманн может сесть в тюрьму 1
Все новости
Рекомендуем