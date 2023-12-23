Нападающий Гарри Кейн после трансфера из «Тоттенхэма» в «Баварию» проживал в отеле. Теперь англичанин переезжает – он нашёл дом для себя и своей семьи.

В социальных сетях Кейн сделал фотографию с персоналом отеля, выразив работникам благодарность.

«Огромное спасибо персоналу отеля, благодаря которому я чувствовал себя как дома после переезда в Мюнхен», - написал Кейн в подписи к фотографии.

В сезоне 2023/2024 Гарри Кейн провёл 22 матча. В них нападающий записал на свой счёт 25 голов и восемь результативных передач на партнёров.

«Бавария» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.