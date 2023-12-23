Та может уйти из «Байера» летом

Защитник «Байера» Джонатан Та интересен «Баварии» и клубам Английской премьер-лиги. Впрочем, зимой этот футболист не уедет из Леверкузена. В клубе уже подтвердили, что ключевые игроки команды не покинут её в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает немецкий Sky, трансфер Та в более статусный клуб возможен летом. Футболист, чей действующий контракт рассчитан до середины 2025 года, может быть продан на 20-25 миллионов евро.

В феврале Джонатану Та исполнится 28 лет. В нынешнем сезоне защитник провёл за «Байер» 23 матча, в которых забил четыре гола.