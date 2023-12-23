Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может покинуть стан «красные дьяволов» уже в ближайшее трансферное окно, об этом сообщает As.

По данным источника, 30-летний футболист готов рассмотреть вариант с возвращением в мадридский «Реал», а сами «сливочные» проявляют заинтересованность во французе в качестве замены травмированным Эдера Милитао и Давида Алабы. Также в его услугах заинтересована мюнхенская «Бавария», которая готова потратить 120 миллионов евро.

Контракт Варана с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Ранее он выступал за «Ланс» и «Реал».