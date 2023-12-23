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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Байере» заявили, что никого не отпустят в зимнее трансферное окно

23 Декабря 2023 • 17:25 Комментировать

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес высказался о возможном уходе футболистов леверкузенского «Байера» в зимнее трансферное окно.

«Все футболисты нашей команды остаются. Мы не отпустим ни одного игрока зимой», - приводит слова спортивного функционера издание Kicker.

Напомним, что подопечные Хаби Алонсо являются единоличными лидерами турнирной таблицы, имея в своём активе 42 набранных очка и опережая мюнхенскую «Баварию», у которой игра в запасе, на четыре балла. Также они смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы, не потеряв ни одного очка по ходу группового этапа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Симон Рольфес Байер
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