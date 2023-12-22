В «Наполи» подтвердили переход Элмаса в «РБ Лейпциг»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил переход полузащитника Эльифа Элмаса в «РБ Лейпциг» в зимнее трансферное окно.

«Мы продали Элмаса, все готово — он всегда хочет играть, поэтому мы решили его отпустить», - приводит слова де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Ранее стало известно, что сумма перехода составит 25 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок сборной Северной Македонии принял участие в 16 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами.

Ранее он выступал за турецкий «Фенербахче».