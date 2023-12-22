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Элмас в ближайшее время пополнит ряды «РБ Лейпцига» слухи

22 Декабря 2023 • 10:32 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас в ближайшее время пополнит ряды «РБ Лейпцига», об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, президент итальянской команды Аурелио де Лаурентис согласился продать футболиста, а сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний футболист сборной Северной Македонии принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее Элмас выступал за македонский клуб «Работники», а также турецкий «Фенербахче».

На его счету 56 игр за национальную сборную, в которых он отметился 12 забитыми мячами. 

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