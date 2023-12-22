Инс: «Оуэн произнёс чушь в адрес Кейна»

Экс-игрок сборной Англии и Манчестер Юнайтед» Пол Инс отреагировал на слова Майкла Оуэна в адрес нападающего Гарри Кейна. Эксперт заявил, что трофей Кейна с «Баварией» не будет большим достижением.

«Оуэн произнес какую-то чушь. Титул есть титул. В данный момент мюнхенцы даже не являются лидерами Бундеслиги. У них есть несколько конкурентов в этом сезоне. Это не такой простой турнир, как может показаться. «Бавария» с огромным трудом стала чемпионом в прошлом сезоне. Эта лига с каждым годом становится сильнее», - цитирует Инса AS.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кейн сыграл 15 матчей. Форвард отметился 21 голом и пятью ассистами.