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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«РБ Лейпциг» тоже против Суперлиги

21 Декабря 2023 • 20:18 Комментировать

Очередной статусный европейский клуб выступил против Суперлиги. Речь идёт об «РБ Лейпциге», пробившемся в 1/8 финала Лиги чемпионов, где будет играть против «Реала».

«Мы разделяем и поддерживаем оценку Ассоциации европейских клубов и УЕФА», - коротко и ясно сообщает «РБ Лейпциг» в социальных сетях.

Напомним, что Европейский суд легализовал Суперлигу. В решении говорится о том, что УЕФА не имеет права быть монополистом, когда речь идёт об организации соревнований в Европе.

Стоит сказать, что против Суперлиги уже выступило больше десять известных европейских клубов.

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