Анхелиньо готов покинуть «Галатасарай»

Испанский защитник «Галатасарая» Анхелиньо, принадлежащий «РБ Лейпцигу», готов покинуть свою турецкую команду уже в грядущий январь.

«Есть несколько клубов, заинтересованных в нём, они выступают в топ-5 сильнейших лигах. «РБ Лейпциг» знает о потенциальных планах футболиста прервать аренду в январе», - пишет в своей соцсети Фабрицио Романо.

Арендное соглашение 26-летнего испанца со стамбульским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Пока в активе игрока 19 появлений на поле во всех турнирах, в них он оформил один гол и отметился одним ассистом.

Рыночная стоимость игрока составляет 8 млн евро.