«Кёльн» расстался с главным тренером команды Штеффеном Баумгартом. Об этом сообщает пресс-служба «козлов».

«Я чувствую, что клубу необходимы перемены. Команда для меня превыше всего. Возможно, «Кёльну» просто нужен новый импульс», - прокомментировал Баумгарт свой уход с поста, добавив, что за два года «Кёльн» стал для него домом.

Прямо сейчас «козлы» находятся в хвосте турнирной таблицы Бундеслиги, у команды всего лишь 10 баллов в активе и 17-е место. Столько же у последней команды лиги, «Дармштадта».

В последних девяти официальных матчах подопечные Баумгарта победили лишь раз.