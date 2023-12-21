Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» расстался с главным тренером официально

21 Декабря 2023 • 18:09 Комментировать
Унион Берлин
2:0
Кёльн

«Кёльн» расстался с главным тренером команды Штеффеном Баумгартом. Об этом сообщает пресс-служба «козлов».

«Я чувствую, что клубу необходимы перемены. Команда для меня превыше всего. Возможно, «Кёльну» просто нужен новый импульс», - прокомментировал Баумгарт свой уход с поста, добавив, что за два года «Кёльн» стал для него домом.

Прямо сейчас «козлы» находятся в хвосте турнирной таблицы Бундеслиги, у команды всего лишь 10 баллов в активе и 17-е место. Столько же у последней команды лиги, «Дармштадта».

В последних девяти официальных матчах подопечные Баумгарта победили лишь раз.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кёльн Штеффен Баумгарт

Новости по матчу

20 Декабря
22:32
«Унион» уверенно обыграл «Кёльн» и отдалился от зоны вылета
19 Декабря
14:50
​Ставка и прогноз на матч Унион Берлин — Кёльн чемпионата Германии — 20 декабря 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
18:44 · Германия. Бундеслига
Анхелиньо готов покинуть «Галатасарай»
18:09 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» расстался с главным тренером официально
16:21 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» заявила, что не вступит в Суперлигу
14:46 · Германия. Бундеслига
Румменигге – о Суперлиге: «Никто в Германии никогда не согласится на Суперлигу»
13:09 · Германия. Бундеслига
Тухель – о Сане: «После международной паузы его выступления нельзя назвать отличными»
12:51 · Германия. Бундеслига
«Галатасарай» намерен прервать аренду Анхелиньо
11:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда ван де Бек перейдёт в «Айнтрахт»
11:42 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мы работаем над новыми трансферами»
10:13 · Англия. Премьер-лига
4 немецких клуба хотят купить Санчо
09:10 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал победу «Баварии»
08:59 · Германия. Бундеслига
​Зоммер: «Бавария» дала мне титул чемпиона Германии»
08:58 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо оценил лидерство «Байера» в чемпионате Германии
08:52 · Германия. Бундеслига
Мусиала стал рекордсменом «Баварии» 1
00:49 · Германия. Бундеслига
Суперкомпьютер продолжает не верить в чемпионство «Байера»
00:45 · Германия. Бундеслига
«Байер» установил рекорд немецкого футбола
Все новости
Рекомендуем