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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» заявила, что не вступит в Суперлигу

21 Декабря 2023 • 16:21 Комментировать

На официальном сайте «Баварии» было опубликовано заявление Яна-Кристиана Дризена – генерального директора клуба. Он прокомментировал решение Европейского суда, которое позволяет запустить Суперлигу.

По словам Дризена, позиция клуба после этого решения никак не изменилась. «Бавария» считает, что создание Суперлиги является посягательством на важность национальных лиг и структуру европейского футбола.

«Мы привержены европейским клубным соревнованиям под эгидой УЕФА. Поэтому позвольте ещё раз заявить, что дверь в Суперлигу для «Баварии» остаётся закрытой», - сказал Дризен.

Ранее против Суперлиги выступили «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Суперлига Европы Суперлига Ян-Кристиан Дризен ещё теги
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