«Галатасарай» намерен прервать аренду Анхелиньо

«Галатасарай» в январе с большой долей вероятности прервёт аренду левого защитника Анхелиньо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанский футболист будет должен вернуться в расположение «РБ Лейпцига».

Источник сообщает, что в услугах Анхелиньо заинтересованы около пяти разных клубов. Испанский футболист уже активно изучает все варианты для продолжения карьеры.

Напомним, Анхелиньо присоединился к «Галатасараю» минувшим летом на правах аренды. Бывший футболист «Манчестер Сити» в этом сезоне провёл восемь матчей в чемпионате Турции, где отметился одной результативной передачей.