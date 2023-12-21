Тухель прокомментировал победу «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель пообщался с журналистами после поединка 16-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (2:1).

«Мои подопечные заслужили похвалу. В концовке встречи соперник показал свою силу. У «Баварии» достаточно хороший показатель набранных очков в среднем за игру. Настрой команды в последние недели тоже был на высоте. Но мы все равно должны продолжать работать над собой», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

По итогам 16 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 38 баллов и занимает второе место в таблице. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на четыре очка.