​Зоммер: «Бавария» дала мне титул чемпиона Германии»

Швейцарский голкипер Янн Зоммер подвел итоги года, который оказался для него достаточно необычным - нечасто вратарю удается поиграть сразу за три клуба в течение одного года. В начале года он перешел в «Баварию» из менхенгладбахской «Боруссии», а летом перебрался в миланский «Интер»:

- Шесть месяцев в «Баварии» дали мне титул чемпиона Германии, чего не получалось, при всей моей признательности клубу, в «Боруссии». Из-за некоторых перемен в клубе ситуация поменялась и это было критичным фактором для меня. И я ушел в «Интер», - цитирует слова швейцарского голкипера Sport Bild.