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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо оценил лидерство «Байера» в чемпионате Германии

21 Декабря 2023 • 08:58 Комментировать

В матче чемпионата Германии леверкузенский «Байер» встречался с «Бохумом». «Фармацевты» отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Об этом успехе высказался главный тренер команды Хаби Алонсо.

«Команда показала сильный менталитет. Теперь мы можем уйти на заслуженный отдых. Мы планировали подобным образом провести первую часть сезона. Наслаждаемся своим нынешним положением. Будем стараться продолжать в том же духе», - передает слова испанского специалиста пресс-служба Бундеслиги.

По итогам 16 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
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