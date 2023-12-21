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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала стал рекордсменом «Баварии»

21 Декабря 2023 • 08:52 Комментировать (1)

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала сыграл 100-й поединок в рамках чемпионата Германии.

Форвард стал самым молодым футболистом «Баварии», которому покорилась эта отметка. Он провел 100-й матч в возрасте 20 лет и 297 дней. В истории турнира Джамал уступает лишь трем игрокам: Каю Хаверцу, Юлиану Дракслеру и Тимо Вернеру.

В 100 поединках за мюнхенцев в чемпионате Германии Мусиала записал на свой счет 26 забитых мячей и 21 голевую передачу.

Контракта нападающего с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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Комментарии (1)
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Cruyff
21 Декабря 2023 в 09:03
вот так надо играть в возрасте 20 лет уже 100 матчей за саму Баварию не то что наши всякие Пиняеву Захаряны и прочие про них только пишут 100 статей в месяц а толку нет и никогда не будет
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