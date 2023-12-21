Мусиала стал рекордсменом «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала сыграл 100-й поединок в рамках чемпионата Германии.

Форвард стал самым молодым футболистом «Баварии», которому покорилась эта отметка. Он провел 100-й матч в возрасте 20 лет и 297 дней. В истории турнира Джамал уступает лишь трем игрокам: Каю Хаверцу, Юлиану Дракслеру и Тимо Вернеру.

В 100 поединках за мюнхенцев в чемпионате Германии Мусиала записал на свой счет 26 забитых мячей и 21 голевую передачу.

Контракта нападающего с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 110 миллионов евро.