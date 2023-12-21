Суперкомпьютер продолжает не верить в чемпионство «Байера»

Суперкомпьютер Opta Predictor продолжает считать менее вероятным чемпионство «Байера» в Германии по итогам сезона, нежели очередное чемпионство «Баварии». Так, шансы «фармацевтов» на успех по итогам сезона оцениваются всего в 29,3%. Больше суперкомпьютер «ставит» на мюнхенцев – 69%, ещё 1,5% на чемпионство – у «РБ Лейпцига».

«Байер» является фаворитом на то, чтобы занять второе место – шансы на серебро команды Хаби Алонсо суперкомпьютер оценивает в 59,1%.

Ранее «Байер» установил рекорд немецкого футбола, не проиграв в 25 первых официальных играх подряд.