«Байер» установил рекорд немецкого футбола

Леверкузенский «Байер» вечером среды не пощадил «Бохум», разгромив соперника дома в рамках Бундеслиги – 4:0. Таким образом, «фармацевты» довели свою беспроигрышную серию в этом сезоне до 25 матчей без поражений на официальном уровне – у команды 22 победы и три ничейных результата.

Удивительно, но как сообщает Opta Sports, «Байер» - первая и единственная команда в истории немецкого футбола, которая начала сезон с 25 матчей подряд без поражений.

Разумеется, после игры «Байер» продолжает оставаться на первом месте Бундеслиги – теперь у клуба 42 балла в копилке после 16 сыгранных встреч.

А ещё «Байер» обновил клубный рекорд по количеству побед за календарный год в Бундеслиге, выиграв 22 из 35 матчей в чемпионате в 2023 году.