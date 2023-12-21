«Хайденхайм» вырвал победу в споре с «Фрайбургом»

В 16-м туре чемпионата Германии «Хайденхайм» принимал набравший ход «Фрайбург». На седьмой минуте гости повели после быстрой атаки и удара Лукаса Хёлера. Эрен Динкчи восстановил паритет в завершении контратаки. Хёлер снова вывел гостей вперед уже после удара с 11-метровой отметки. Тим Кляндинст из пределов штрафной забил второй гол в ворота гостей - 2:2. Новички Бундеслиги смогли вырвать победу в компенсированное время после автогола Маттиаса Гинтера - 3:2.
«Хайденхайм» поднялся на девятое место, соперник - восьмой.
Протокол игры
|7'Хёлер Лукас (0:1)
|(1:1) Динкчи Эрен52'
|64'Хёлер Лукас (1:2)
|(2:2) Кляйндинст Тим84'
|(3:2) Гинтер Маттиас90'
Мюллер Кевин•Буш Марнон75' (Доведан Никола (75') •Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт 64'74' (Тоеркауф Норман (74') •Фёренбах Йонас• 37'Динкчи Эрен•Шёппнер Ян• 33'Малони Леннард75' (Хактаб Траоре Омар (75') •Бек Адриан67' (Сесса Кевин (67') •Пирингер Марвин67' (Шиммер Штефан (67') •Кляйндинст Тим
Запасные: Пик Флориан•Зирслебен Тим•Томалла Денис•Айхер Витус
Атуболу Ноа•Сильдиллия Килианн• 36'Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль• 5'Кюблер Лукас84' (Адаму Чуквубике (84') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас• 76'Доан Рицу•Рохль Мерлин 60'65' (Грегорич Михаэль (65') •Шаллаи Роланд84' (Вайсхаупт Ноа (84') •Хёлер Лукас
Запасные: Грифо Винченцо•Кайтель Янник•Мюллер Флориан
20 декабря. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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