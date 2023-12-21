«Хайденхайм» вырвал победу в споре с «Фрайбургом»

В 16-м туре чемпионата Германии «Хайденхайм» принимал набравший ход «Фрайбург». На седьмой минуте гости повели после быстрой атаки и удара Лукаса Хёлера. Эрен Динкчи восстановил паритет в завершении контратаки. Хёлер снова вывел гостей вперед уже после удара с 11-метровой отметки. Тим Кляндинст из пределов штрафной забил второй гол в ворота гостей - 2:2. Новички Бундеслиги смогли вырвать победу в компенсированное время после автогола Маттиаса Гинтера - 3:2.

«Хайденхайм» поднялся на девятое место, соперник - восьмой.