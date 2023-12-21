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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хайденхайм» вырвал победу в споре с «Фрайбургом»

21 Декабря 2023 • 00:32 Комментировать
Хайденхайм
3:2
Фрайбург
окончен

В 16-м туре чемпионата Германии «Хайденхайм» принимал набравший ход «Фрайбург». На седьмой минуте гости повели после быстрой атаки и удара Лукаса Хёлера. Эрен Динкчи восстановил паритет в завершении контратаки.  Хёлер снова вывел гостей вперед уже после удара с 11-метровой отметки. Тим Кляндинст из пределов штрафной забил второй гол в ворота гостей - 2:2. Новички Бундеслиги смогли вырвать победу в компенсированное время после автогола Маттиаса Гинтера - 3:2.

«Хайденхайм» поднялся на девятое место, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Хайденхайм3:2Фрайбург
  7'Хёлер Лукас (0:1)
(1:1) Динкчи Эрен52'  
  64'Хёлер Лукас (1:2)
(2:2) Кляйндинст Тим84'  
(3:2) Гинтер Маттиас90'  
Мюллер КевинБуш Марнон 75' (Доведан Никола ( 75') Майнка ПатрикГимбер Бенедикт  64' 74' (Тоеркауф Норман ( 74') Фёренбах Йонас  37'Динкчи ЭренШёппнер Ян  33'Малони Леннард 75' (Хактаб Траоре Омар ( 75') Бек Адриан 67' (Сесса Кевин ( 67') Пирингер Марвин 67' (Шиммер Штефан ( 67') Кляйндинст Тим
Запасные: Пик ФлорианЗирслебен ТимТомалла ДенисАйхер Витус
Атуболу НоаСильдиллия Килианн  36'Гинтер МаттиасГульде Мануэль  5'Кюблер Лукас 84' (Адаму Чуквубике ( 84') Эггештайн МаксимилианХёфлер Николас  76'Доан РицуРохль Мерлин  60' 65' (Грегорич Михаэль ( 65') Шаллаи Роланд 84' (Вайсхаупт Ноа ( 84') Хёлер Лукас
Запасные: Грифо ВинченцоКайтель ЯнникМюллер Флориан
20 декабря. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Хайденхайм

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08:25
​Рискованная ставка и прогноз на матч Хайденхайм — Фрайбург чемпионата Германии — 20 декабря 2023
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