«Айнтрахт» в компенсированное время отыгрался и обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

«Айнтрахт» и «Боруссия» Мёнхенгладбах почти на равных играли в 16-м туре чемпионата Германии. На 27-й минуте Франк Онора с корнера доставил мяч под удар Максимилиану Веберу, а тот был точен - 0:1. Автор гола вписал себя в еще одно поле протокола - удаление на 88-й минуте. В компенсированное время хозяева отыгрались, Бута здорово сыграл головой - 1:1. На седьмой добавленной минуте хозяева все перевернули, Робин Кох вырвал победу - 2:1.
«Айнтрахт» идет шестым, соперник - на 12-м месте.
Протокол игры
|27'Вебер Максимилиан (0:1)
|(2:1) Кох Робин90'
|(1:1) Бута90'
Трапп Кевин•Тута83' (Бута (83') •Кох Робин•Пачо Вильям• 71'Макс Филипп77' (Нганкам Жессик (77') •Кнауфф Ансгар83' (Хёуге Йенс (83') •Схири Эльес•Гётце Марио77' (Нкунку Нильс (77') •Эбимбе Эрик60' (Ларссон Хуго (60') •Шаиби Фарес•Мармуш Омар
Запасные: Граль Йенс•Баум Элиас•Хасебе Макото•Смолчич Хрвое
Николас Мориц• 90'Скалли Джозеф• 79'Эльведи Нико• 35'Вебер Максимилиан 70'• 88'Онора Франк90' (Киародиа Фабио (90') •Нец Лука•Вайгль Юлиан•Коне Куадио• 49'Райтц Рокко77' (Чванчара Томаш (77') •Хак Робин63' (Нгуму Натан (63'•Фридрих Марвин90') •Плеа Алассан77' (Крамер Кристоф (77')
20 декабря. Стадион "Дойче банк Парк".
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