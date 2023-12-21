«Айнтрахт» в компенсированное время отыгрался и обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

«Айнтрахт» и «Боруссия» Мёнхенгладбах почти на равных играли в 16-м туре чемпионата Германии. На 27-й минуте Франк Онора с корнера доставил мяч под удар Максимилиану Веберу, а тот был точен - 0:1. Автор гола вписал себя в еще одно поле протокола - удаление на 88-й минуте. В компенсированное время хозяева отыгрались, Бута здорово сыграл головой - 1:1. На седьмой добавленной минуте хозяева все перевернули, Робин Кох вырвал победу - 2:1.

«Айнтрахт» идет шестым, соперник - на 12-м месте.