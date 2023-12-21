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«Айнтрахт» в компенсированное время отыгрался и обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

21 Декабря 2023 • 00:30 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:1
Боруссия М
окончен

«Айнтрахт» и «Боруссия» Мёнхенгладбах почти на равных играли в 16-м туре чемпионата Германии. На 27-й минуте Франк Онора с корнера доставил мяч под удар Максимилиану Веберу, а тот был точен - 0:1. Автор гола вписал себя в еще одно поле протокола - удаление на 88-й минуте. В компенсированное время хозяева отыгрались, Бута здорово сыграл головой - 1:1. На седьмой добавленной минуте хозяева все перевернули, Робин Кох вырвал победу - 2:1.

«Айнтрахт» идет шестым, соперник - на 12-м месте.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр2:1Боруссия М
  27'Вебер Максимилиан (0:1)
(2:1) Кох Робин90'  
(1:1) Бута90'  
Трапп КевинТута 83' (Бута ( 83') Кох РобинПачо Вильям  71'Макс Филипп 77' (Нганкам Жессик ( 77') Кнауфф Ансгар 83' (Хёуге Йенс ( 83') Схири ЭльесГётце Марио 77' (Нкунку Нильс ( 77') Эбимбе Эрик 60' (Ларссон Хуго ( 60') Шаиби ФаресМармуш Омар
Запасные: Граль ЙенсБаум ЭлиасХасебе МакотоСмолчич Хрвое
Николас Мориц  90'Скалли Джозеф  79'Эльведи Нико  35'Вебер Максимилиан  70'  88'Онора Франк 90' (Киародиа Фабио ( 90') Нец ЛукаВайгль ЮлианКоне Куадио  49'Райтц Рокко 77' (Чванчара Томаш ( 77') Хак Робин 63' (Нгуму Натан ( 63'Фридрих Марвин 90') Плеа Алассан 77' (Крамер Кристоф ( 77')
Запасные: Херрманн ПатрикВальде СимонНойхаус ФлорианОльшовски Ян
20 декабря. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Айнтрахт Франкфурт

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