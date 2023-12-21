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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» переиграла «Вольфсбург» со скользким счётом

21 Декабря 2023 • 00:28 Комментировать
Вольфсбург
1:2
Бавария
окончен

«Бавария» была явным фаворитом матча против «Вольфсбурга» в 16-м туре чемпионата Германии. В середине тайма мюнхенцы устроили штурм ворот, Томас Мюллер после навеса с левого фланга попал в перекладину.  Он же вскоре доставил мяч по воздуху в центр штрафной, и Джамал Мусиала головой открыл счет. Снова Мюллер, на сей раз ассист на Гарри Кейна, который метко стрельнул примерно с 22 метров. Похожая дистанция была у Максимилиана Арнольда, который еще до перерыва отыграл один гол.  Второй тайм на удивление получился гораздо менее событийным.

«Волки» идут 10-ми, соперник - второй с отставанием в четыре балла от «Байера».

Протокол игры  
Вольфсбург1:2Бавария
  33'Мусиала Джамал (0:1)
  43'Кейн Гарри (0:2)
(1:2) Арнольд Максимилиан45'  
Кастельс КоэнБорнаув СебастьянДженц МорицЗесигер Седрик  11' 46' (Рожерио да Силва ( 46') Баку Ридле  59' 84' (Черны Вацлав ( 84') Сванберг Маттиас 72' (Паредес Кевин ( 72') Вранкс АстерАрнольд МаксимилианМеле ЙоакимВинд ЙонасМайер Ловро  46' 52' (Томаш Тьягу ( 52'  90')
Запасные: Коцца НиколяКаминьски ЯкубПерван ПаваоФишер КилианГерхардт Янник
Нойер МануэльЛаймер КонрадУпамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоПавлович Александр  20'Геррейру Рафаэл  90'Сане ЛеройМюллер Томас 63' (Де Лигт Маттейс ( 63') Мусиала Джамал 90' (Чупо-Мотинг Эрик ( 90') Кейн Гарри
Запасные: Крэтзиг ФрансАсено-Нкили НоэльПерец ДаниэльТель Матис
20 декабря. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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