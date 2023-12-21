«Бавария» переиграла «Вольфсбург» со скользким счётом

«Бавария» была явным фаворитом матча против «Вольфсбурга» в 16-м туре чемпионата Германии. В середине тайма мюнхенцы устроили штурм ворот, Томас Мюллер после навеса с левого фланга попал в перекладину. Он же вскоре доставил мяч по воздуху в центр штрафной, и Джамал Мусиала головой открыл счет. Снова Мюллер, на сей раз ассист на Гарри Кейна, который метко стрельнул примерно с 22 метров. Похожая дистанция была у Максимилиана Арнольда, который еще до перерыва отыграл один гол. Второй тайм на удивление получился гораздо менее событийным.

«Волки» идут 10-ми, соперник - второй с отставанием в четыре балла от «Байера».