«Бавария» переиграла «Вольфсбург» со скользким счётом

«Бавария» была явным фаворитом матча против «Вольфсбурга» в 16-м туре чемпионата Германии. В середине тайма мюнхенцы устроили штурм ворот, Томас Мюллер после навеса с левого фланга попал в перекладину. Он же вскоре доставил мяч по воздуху в центр штрафной, и Джамал Мусиала головой открыл счет. Снова Мюллер, на сей раз ассист на Гарри Кейна, который метко стрельнул примерно с 22 метров. Похожая дистанция была у Максимилиана Арнольда, который еще до перерыва отыграл один гол. Второй тайм на удивление получился гораздо менее событийным.
«Волки» идут 10-ми, соперник - второй с отставанием в четыре балла от «Байера».
Протокол игры
|33'Мусиала Джамал (0:1)
|43'Кейн Гарри (0:2)
|(1:2) Арнольд Максимилиан45'
Кастельс Коэн•Борнаув Себастьян•Дженц Мориц•Зесигер Седрик 11'46' (Рожерио да Силва (46') •Баку Ридле 59'84' (Черны Вацлав (84') •Сванберг Маттиас72' (Паредес Кевин (72') •Вранкс Астер•Арнольд Максимилиан•Меле Йоаким•Винд Йонас•Майер Ловро 46'52' (Томаш Тьягу (52') 90'
20 декабря. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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