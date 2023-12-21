«Штутгарт» легко разобрался с «Аугсбургом»

В 16-м туре чемпионата Германии немного притормозивший «Штутгарт» играл против «Аугсбурга» и заслуженно победил. Уже в начале игры Дениз Ундав запустил мяч в штангу. А спустя четыре минуты он уже отправил мяч в сетку, ударом ногой завершив атаку, которая началась с розыгрыша корнера. Перед уходом на перерыв два момента у Серу Гирасси, и все же он пробил результативно - 2:0. В середине второго тайма Крис Фюрих из пределов штрафной был точке, третий гол. Атакан Каразор также мог отличиться, но издали запустил мяч в перекладину.

Швабы вышли на третье место, соперник - 12-й.