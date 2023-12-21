«Штутгарт» легко разобрался с «Аугсбургом»

В 16-м туре чемпионата Германии немного притормозивший «Штутгарт» играл против «Аугсбурга» и заслуженно победил. Уже в начале игры Дениз Ундав запустил мяч в штангу. А спустя четыре минуты он уже отправил мяч в сетку, ударом ногой завершив атаку, которая началась с розыгрыша корнера. Перед уходом на перерыв два момента у Серу Гирасси, и все же он пробил результативно - 2:0. В середине второго тайма Крис Фюрих из пределов штрафной был точке, третий гол. Атакан Каразор также мог отличиться, но издали запустил мяч в перекладину.
Швабы вышли на третье место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Ундав Дениз18'
|(2:0) Гирасси Серу45'
|(3:0) Фюрих Крис70'
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль73' (Вагноман Жоша (73') •Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель73' (Руо Антони (73') •Миттельштедт Максимилиан•Левелинг Джейми78' (Мвумпа Силас (78') •Каразор Атакан•Штиллер Анджело•Фюрих Крис89' (Чжон Ву-Ён (89') •Ундав Дениз78' (Мийо Энцо (78') •Гирасси Серу
Дамен Финн•Мбабу Кевин59' (Гумни Роберт (59') • 62'Гоувелеув Джеффри46' (Пфайффер Патрик (46') •Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс 71'82' (Майер Арне (82') •Йенсен Фредрик59' (Варгас Рубен (59') •Реджбекай Элвис•Дорш Никлас• 81'Энгельс Арне•Титц Филлип68' (Бельо Дион Дрене (68') •Демирович Эрмедин 12'
20 декабря. Стадион "МХП-Арена".
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