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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» легко разобрался с «Аугсбургом»

21 Декабря 2023 • 00:27 Комментировать
Штутгарт
3:0
Аугсбург
окончен

В 16-м туре чемпионата Германии немного притормозивший «Штутгарт» играл против «Аугсбурга» и заслуженно победил. Уже в начале игры Дениз Ундав запустил мяч в штангу. А спустя четыре минуты он уже отправил мяч в сетку, ударом ногой завершив атаку, которая началась с розыгрыша корнера. Перед уходом на перерыв два момента у Серу Гирасси, и все же он пробил результативно - 2:0.  В середине второго тайма Крис Фюрих из пределов штрафной был точке, третий гол. Атакан Каразор также мог отличиться, но издали запустил мяч в перекладину.

Швабы вышли на третье место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Штутгарт3:0Аугсбург
(1:0) Ундав Дениз18'  
(2:0) Гирасси Серу45'  
(3:0) Фюрих Крис70'  
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль 73' (Вагноман Жоша ( 73') Антон ВальдемарЗагаду Дан-Аксель 73' (Руо Антони ( 73') Миттельштедт МаксимилианЛевелинг Джейми 78' (Мвумпа Силас ( 78') Каразор АтаканШтиллер АнджелоФюрих Крис 89' (Чжон Ву-Ён ( 89') Ундав Дениз 78' (Мийо Энцо ( 78') Гирасси Серу
Запасные: Стеригу ЛеонидасМилошевич ЙованХарагути ГенкиБредлов Фабиан
Дамен ФиннМбабу Кевин 59' (Гумни Роберт ( 59'  62') Гоувелеув Джеффри 46' (Пфайффер Патрик ( 46') Удуохаи ФеликсПедерсен Мадс  71' 82' (Майер Арне ( 82') Йенсен Фредрик 59' (Варгас Рубен ( 59') Реджбекай ЭлвисДорш Никлас  81'Энгельс АрнеТитц Филлип 68' (Бельо Дион Дрене ( 68') Демирович Эрмедин  12'
Запасные: Михель СвенБрайтхаупт ТимКоубек ТомашБауэр Максимилиан
20 декабря. Стадион "МХП-Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Штутгарт

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