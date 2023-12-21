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Хет-трик Шика позволил «Байеру» разгромить «Бохум»

21 Декабря 2023 • 00:26 Комментировать
Байер Л
4:0
Бохум
окончен

В среду «Байер» играл против «Бохума» и не оставил аутсайдеру ни шанса. В середине первого тайма Патрик Шик был сбит голкипером - пенальти. Он сам и пробивал, точно в левый угол, вратарь не дотянулся. Тут же контратака хозяев, Жереми Фримпонг прострелил под удар Шику - дубль. Леверкузенцы только наращивали давление, запороли несколько моментов, и Шик после корнера головой переправил мяч в сетку, хет-трик и 3:0.

Роберт Андрих после перерыва выиграл воздух после кросса от лицевой линии - точно в цель, но гол отменили из-за офсайда. А вот Виктор Бонифасе по правилам прорвался к воротам справа и пробил голкипера - 4:0.

«Байер» продолжает лидировать с отрывом в четыре очка от «Баварии».

Протокол игры  
Байер Л4:0Бохум
(1:0) Шик Патрик30'  
(2:0) Шик Патрик32'  
(3:0) Шик Патрик45'  
(4:0) Бонифасе Виктор69'  
Градецки ЛукашСтанишич ЙосипТа Джонатан 67' (Бонифасе Виктор ( 67') Инкапье Пьеро 73' (Пуэрта Густаво ( 73') Фримпонг ЖеремиГримальдо АлехандроАндрих РобертДжака ГранитХофманн Йонас 73' (Гложек Адам ( 73') Вирц Флориан 87' (Амири Надим ( 87') Шик Патрик 67' (Тапсоба Эдмон ( 67')
Запасные: Телла НейтанАдли АминКоварж МатейКоссуну Одилон
Риман МануэльГамбоа КристианМашович Эрхан  39' 70' (Лоосли Ноа ( 70') Шлоттербек Кевен  51'Бернардо ФернандесПатрик ОстерхагеЛосилья Антони 87' (Оерманн Тим ( 87') Беро МатушАсано Такума 46' (Данило Соарес ( 46') Пасьенса Гонсало 63' (Фёрстер Филипп ( 63') Антви-Аджей Кристофер 63' (Брошински Мориц ( 63')
Запасные: Тиде НикласДашнер ЛукасВиттек МаксимилианКвартенг Мориц-Брони
20 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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