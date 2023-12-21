Хет-трик Шика позволил «Байеру» разгромить «Бохум»

В среду «Байер» играл против «Бохума» и не оставил аутсайдеру ни шанса. В середине первого тайма Патрик Шик был сбит голкипером - пенальти. Он сам и пробивал, точно в левый угол, вратарь не дотянулся. Тут же контратака хозяев, Жереми Фримпонг прострелил под удар Шику - дубль. Леверкузенцы только наращивали давление, запороли несколько моментов, и Шик после корнера головой переправил мяч в сетку, хет-трик и 3:0.
Роберт Андрих после перерыва выиграл воздух после кросса от лицевой линии - точно в цель, но гол отменили из-за офсайда. А вот Виктор Бонифасе по правилам прорвался к воротам справа и пробил голкипера - 4:0.
«Байер» продолжает лидировать с отрывом в четыре очка от «Баварии».
Протокол игры
|(1:0) Шик Патрик30'
|(2:0) Шик Патрик32'
|(3:0) Шик Патрик45'
|(4:0) Бонифасе Виктор69'
Градецки Лукаш•Станишич Йосип•Та Джонатан67' (Бонифасе Виктор (67') •Инкапье Пьеро73' (Пуэрта Густаво (73') •Фримпонг Жереми•Гримальдо Алехандро•Андрих Роберт•Джака Гранит•Хофманн Йонас73' (Гложек Адам (73') •Вирц Флориан87' (Амири Надим (87') •Шик Патрик67' (Тапсоба Эдмон (67')
Запасные: Телла Нейтан•Адли Амин•Коварж Матей•Коссуну Одилон
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан•Машович Эрхан 39'70' (Лоосли Ноа (70') •Шлоттербек Кевен• 51'Бернардо Фернандес•Патрик Остерхаге•Лосилья Антони87' (Оерманн Тим (87') •Беро Матуш•Асано Такума46' (Данило Соарес (46') •Пасьенса Гонсало63' (Фёрстер Филипп (63') •Антви-Аджей Кристофер63' (Брошински Мориц (63')
20 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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