Хет-трик Шика позволил «Байеру» разгромить «Бохум»

В среду «Байер» играл против «Бохума» и не оставил аутсайдеру ни шанса. В середине первого тайма Патрик Шик был сбит голкипером - пенальти. Он сам и пробивал, точно в левый угол, вратарь не дотянулся. Тут же контратака хозяев, Жереми Фримпонг прострелил под удар Шику - дубль. Леверкузенцы только наращивали давление, запороли несколько моментов, и Шик после корнера головой переправил мяч в сетку, хет-трик и 3:0.

Роберт Андрих после перерыва выиграл воздух после кросса от лицевой линии - точно в цель, но гол отменили из-за офсайда. А вот Виктор Бонифасе по правилам прорвался к воротам справа и пробил голкипера - 4:0.

«Байер» продолжает лидировать с отрывом в четыре очка от «Баварии».